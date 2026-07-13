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Общество

В Прикамье мужчина изнасиловал семилетнюю девочку

В Прикамье мужчину подозревают в надругательстве над семилетней девочкой
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Прикамья стал фигурантом уголовного дела после изнасилования ребенка. Об этом сообщает «Парма новости».

Инцидент произошел в одной из деревень недалеко от села Верх-Иньва. По данным издания, мужчина надругался над семилетней девочкой.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, на данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего.

«Других подробностей, ссылаясь на интересы предварительного следствия, Следком не приводит», – сообщается в публикации.

До этого в Калининградской области мужчин арестовали за насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Находясь на берегу Балтийского моря, они надругались над несовершеннолетней. Сама пострадавшая в этот момент находилась в беспомощном состоянии.

Так как фигуранты могли скрыться или помешать расследованию, их отправили под стражу. Следователи тем временем выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что жителя Дагестана подозревают в изнасиловании малолетней дочери.

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