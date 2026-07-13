Переживший остановку сердца мужчина рассказал, что ему показали в потустороннем мире

В Британии у мужчины остановилось сердце, и он увидел потусторонний мир

В Британии мужчина впал в кому на несколько дней после препарата и выжил. Об этом сообщает Mirror.

Британец по имени Винни Толман решил употребить добавку для бодибилдеров с другом в одном из ресторанов. Спустя непродолжительное время мужчине стало плохо, поэтому он ушел в туалет. Последнее, что он помнил – это удар, предположительно, о пол или о раковину.

После этого его сердце остановилось, а сам Толман понял, что находится под потолком и смотрит на себя, лежащего внизу. В какой-то момент он заметил шар света, который приближался к нему.

Он увидел мужчину, который был «похож на Бога». На пожилом мужчине была белая одежда.

«Он просто улыбался мне, но в его глазах было что-то очень особенное. Казалось, он мог войти в меня и обнять мою душу», – рассказал Толман.

Незнакомец признался, что не является богом – только проводником, после чего они попали в «другой мир». Британец не вдавался в визуальные подробности увиденного, но отметил, что это место было наполнено любовью. Помимо этого, проводник показал подопечному все плохое и хорошее, что тот делал, но с точки зрения окружающих людей.

Тем временем медики скорой пытались реанимировать Толмана, но сделать это не получилось. Пострадавшего уже положили в мешок и оставили одного из врачей рядом. Тот, предположив, что ему нужно попробовать еще раз, стал снова реанимировать мужчину.

В результате спустя 107 минут сердце стало биться снова, но Толман впал в кому, из которой вышел спустя три дня.

Ранее мужчина увидел свое будущее во время комы, и оно сбылось.