Сергей Собянин внес инициативу о переносе платежей регионов по бюджетным кредитам

Президенту России Владимиру Путину представят инициативу по отсрочке погашения бюджетных кредитов регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

С такой инициативой выступил член бюро высшего совета партии, мэр Москвы Сергей Собянин. Он сделал это в ходе встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.



Градоначальник напомнил, что правительство ранее перекрывало проблемы регионов с помощью бюджетных кредитов. Это позволяло субъектам стабильно выстраивать бюджетную политику, выполнять национальные проекты и инвестиционные программы, а также развивать промышленность и экономику.

«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 млрд рублей на три года. Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», — уточнил он.

Напомним, в апреле Путин поддержал предложение «Единой России». Глава государства одобрил перенос срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.