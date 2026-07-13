Врач назвала пять самых полезных орехов

Орехи богаты ненасыщенными жирами, растительным белком, клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Если составить рейтинг с точки зрения пользы для здоровья, первое место займет грецкий орех. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт, липидолог «СМ-Клиника» Елена Себко.

«Его главным преимуществом считается высокое содержание растительных омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты). Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и благоприятно влияют на работу головного мозга. Кроме того, грецкие орехи содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса», — отметила врач.

На втором месте, по словам Себко, находится миндаль.

«Это один из лучших источников витамина Е — мощного антиоксиданта, необходимого для здоровья кожи, сосудов и иммунной системы. Также миндаль богат магнием, который участвует в работе нервной системы, мышц и помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки он хорошо насыщает и может быть полезен людям, контролирующим массу тела», — пояснила специалист.

Третью строчку рейтинга занимают фисташки.

«Они содержат меньше калорий по сравнению со многими другими орехами, но при этом богаты белком, клетчаткой, калием и каротиноидами — лютеином и зеаксантином, которые поддерживают здоровье глаз. Исследования показывают, что регулярное употребление фисташек может положительно влиять на уровень холестерина и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала липидолог.

Четвертое место врач отдала фундуку.

«Он богат мононенасыщенными жирными кислотами, витамином Е, медью и марганцем. Такой состав способствует поддержанию здоровья сосудов, нервной системы и соединительной ткани», — отметила Себко.

Замыкает пятерку самых полезных орехов бразильский орех.

«Его главное достоинство — рекордное содержание селена. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы иммунной системы и щитовидной железы. Однако именно с этим орехом важно соблюдать осторожность: одного-двух орехов в день обычно достаточно, поскольку избыток селена также нежелателен», — предупредила врач.

При этом специалист напомнила, что любые орехи остаются достаточно калорийным продуктом. Поэтому оптимальной считается порция около 25–30 г в день — это небольшая горсть орехов.

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