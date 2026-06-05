Россиянам рассказали, как в магазине выбрать свежие орехи и сухофрукты

Орехи и сухофрукты — важный источник витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако пользу организму приносят только свежие и качественные продукты, рассказал «Газете.Ru» Сергей Леднёв, руководитель отдела качества компании «Мастерфуд».

У орехов и сухофруктов есть сезонность: урожай собирают, как правило, один раз в год. Поэтому при выборе продукта важно обращать внимание на дату производства — чем ближе она к периоду сбора урожая, тем выше вероятность, что продукт будет свежим и вкусным.

«Например, изюм и курагу обычно заготавливают в августе, поэтому покупать их весной или осенью вполне нормально, а вот в июне-июле продукт может оказаться уже не самым свежим. Большинство орехов — фундук, миндаль, грецкий орех, кедровые орехи и другие — собирают с августа по октябрь», — объяснил он.

Эти рекомендации особенно актуальны для продукции на развес, которая не защищена герметичной упаковкой и быстрее теряет свежесть при контакте с воздухом. Вакуумная упаковка помогает дольше сохранять вкус, аромат и качество продукта, поэтому при выборе между развесным товаром и упакованным предпочтение лучше отдавать герметичной упаковке.

При выборе орехов и сухофруктов в упаковке стоит обратить внимание не только на срок годности, но и на внешний вид самого продукта. Хорошо, когда производитель делает прозрачные окна на упаковке — это позволяет покупателю оценить цвет, размер и состояние орехов или сухофруктов еще до покупки. Если продукт выглядит слишком тусклым, неоднородным или внутри упаковки заметен конденсат, от покупки лучше отказаться. Также важно проверить целостность упаковки: она не должна быть поврежденной или вздутой.

«При закрытой упаковке свежесть можно проверить, если слегка надавить на орех — испорченный легко «сломается», качественный — не изменится. Сухофрукт на ощупь должен быть средней мягкости и также сохранять форму», — пояснил эксперт.

Перед употреблением орехи и сухофрукты рекомендуется тщательно промывать под проточной водой. Это помогает удалить пыль и возможные загрязнения, которые могут появиться во время транспортировки и хранения. Кроме того, сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы — это запрещенный консервант, который широко используется для сохранения цвета и увеличения срока хранения продукта.

«При этом разные производители могут использовать его в разном количестве, в том числе с нарушением технологических норм. Поэтому перед употреблением сухофрукты рекомендуется промыть», — резюмировал специалист.

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