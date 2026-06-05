Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как в магазине выбрать свежие орехи и сухофрукты

Эксперт Леднёв: свежесть орехов и сухофруктов можно проверить, надавив на них
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Орехи и сухофрукты — важный источник витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако пользу организму приносят только свежие и качественные продукты, рассказал «Газете.Ru» Сергей Леднёв, руководитель отдела качества компании «Мастерфуд».

У орехов и сухофруктов есть сезонность: урожай собирают, как правило, один раз в год. Поэтому при выборе продукта важно обращать внимание на дату производства — чем ближе она к периоду сбора урожая, тем выше вероятность, что продукт будет свежим и вкусным.

«Например, изюм и курагу обычно заготавливают в августе, поэтому покупать их весной или осенью вполне нормально, а вот в июне-июле продукт может оказаться уже не самым свежим. Большинство орехов — фундук, миндаль, грецкий орех, кедровые орехи и другие — собирают с августа по октябрь», — объяснил он.

Эти рекомендации особенно актуальны для продукции на развес, которая не защищена герметичной упаковкой и быстрее теряет свежесть при контакте с воздухом. Вакуумная упаковка помогает дольше сохранять вкус, аромат и качество продукта, поэтому при выборе между развесным товаром и упакованным предпочтение лучше отдавать герметичной упаковке.

При выборе орехов и сухофруктов в упаковке стоит обратить внимание не только на срок годности, но и на внешний вид самого продукта. Хорошо, когда производитель делает прозрачные окна на упаковке — это позволяет покупателю оценить цвет, размер и состояние орехов или сухофруктов еще до покупки. Если продукт выглядит слишком тусклым, неоднородным или внутри упаковки заметен конденсат, от покупки лучше отказаться. Также важно проверить целостность упаковки: она не должна быть поврежденной или вздутой.

«При закрытой упаковке свежесть можно проверить, если слегка надавить на орех — испорченный легко «сломается», качественный — не изменится. Сухофрукт на ощупь должен быть средней мягкости и также сохранять форму», — пояснил эксперт.

Перед употреблением орехи и сухофрукты рекомендуется тщательно промывать под проточной водой. Это помогает удалить пыль и возможные загрязнения, которые могут появиться во время транспортировки и хранения. Кроме того, сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы — это запрещенный консервант, который широко используется для сохранения цвета и увеличения срока хранения продукта.

«При этом разные производители могут использовать его в разном количестве, в том числе с нарушением технологических норм. Поэтому перед употреблением сухофрукты рекомендуется промыть», — резюмировал специалист.

Ранее россиянам назвали полезные перекусы, которые заменят фастфуд.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!