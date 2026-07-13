Трети туристам не хватает комфорта при поездках по России

Примерно каждому третьему туристу из числа тех, кто сталкивается с нехваткой комфорта во время путешествий, не хватает именно качественной инфраструктуры для проживания и отдыха. Об этом говорится в исследовании компании M9 девелопмент, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне готовы путешествовать по стране, но сам подход к отдыху меняется каждый год. Сегодня турист выбирает не только направление, а весь опыт поездки: насколько удобно добраться, где остановиться, какие впечатления получить и захочется ли провести в регионе несколько дней.

Это говорит о новом этапе развития внутреннего туризма: природных преимуществ территории уже недостаточно, путешественнику нужен полноценный сценарий отдыха.

«Туристический рынок меняется: человек выбирает не просто место на карте, а качество опыта, который он получит во время поездки. Важны не только природные преимущества территории, но и возможность комфортно провести там несколько дней, получить сервис и разнообразные впечатления. Именно поэтому развитие инфраструктуры становится одним из ключевых факторов роста внутреннего туризма», — говорит Максим Морозов, основатель M9 девелопмент.

Особенно заметен этот тренд в регионах с сильным природным потенциалом. Карелия, Мурманская область, территории вокруг крупных озер и национальных парков привлекают путешественников уникальными ландшафтами, культурой и возможностями для активного отдыха. Однако сегодня перед такими направлениями стоит новая задача — создавать условия, которые позволяют гостю задержаться дольше.

Изменение запроса особенно заметно на северных направлениях. Мурманская область стала одним из символов нового внутреннего туризма благодаря Арктике, северному сиянию и уникальным природным маршрутам. Карелия привлекает гостей сочетанием природы, истории и активного отдыха. Селигер и другие озерные территории развиваются как направления для загородных поездок.

Но современный турист все чаще хочет не просто приехать посмотреть достопримечательность, а получить полноценный сценарий отдыха: остаться на несколько дней, найти занятия для разных сезонов, воспользоваться качественным сервисом и почувствовать особенности территории.

«Выигрывают те направления, которые могут предложить человеку не только красивую природу, но и полноценное путешествие. Это дает дополнительный эффект для всей экономики региона: развиваются локальные сервисы, малый бизнес и создаются новые рабочие места», — отмечает Максим Морозов.

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