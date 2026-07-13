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Общество

В Карелии ОПГ похитила человека за неповиновение наркошопу и зверски избила

В Карелии членов ОПГ обвиняют в похищении человека
Shutterstock

Компанию мужчин из Карелии обвинили в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, пятеро фигурантов работали на интернет-магазин наркотиков. Они избивали и наносили вред здоровью «сотрудников» площадки, которые не выполняли свои функции.

Как полагают следователи, весной текущего года они приехали в Петрозаводск и напали на 31-летнего молодого человека. Его избили, в том числе и посторонними предметами. Затем посадили в машину и отвезли на другую улицу.

Позже они проникли в его квартиру и похитили пострадавшего. Его отвезли в другой район города и жестоко избили.

«Преступная деятельность соучастников выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия», – сообщается в публикации.

В отношении ОПГ возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Всех фигурантов отправили под арест. Следователи полагают, что они могли совершить и другие подобные преступления. Эту версию они сейчас проверяют.

Ранее сообщалось, что компания подростков жестоко избила приморца, чтобы похитить его криптовалюту.

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