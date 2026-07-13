«Скворечник за 6 млн»: пенсионерка стала должницей из-за опечатки в декларации

Калининградская пенсионерка Надежда Эрцман, 23 года отработавшая связисткой, стала злостной должницей из-за ошибки в документах. Садовый домик пожилой женщины площадью 18 квадратов по ошибке записали как недвижимость в 180 кв. м и оценили в 6,25 млн рублей, в результате чего получающая пенсию в 17 тыс. рублей россиянка задолжала почти 800 тыс. рублей, сообщает RT.

Надежда Эрцман рассказала, что зарегистрировала в 2016 году небольшое строение на садовом участке, причем назвать его домом можно с натяжкой. Она пояснила, что этого требовали правила, так как любое строение на фундаменте, даже обычная теплица, подлежало обязательному учету.

«Мне даже в голову не пришло вникать в бумаги — я военный человек, связист, привыкла выполнять приказы, а не читать мелкий шрифт», — сообщила пенсионерка в беседе с телеканалом, добавив, что по этой причине не сразу обнаружила ошибку – вместо площади строения 18,0 кв. м в декларацию вписали 180 кв. м, о чем женщина узнала лишь пять лет спустя.

Пенсионерка после смерти мужа в 2021 году продала дачу за 300 тыс. рублей. Именно тогда обнаружилась ошибка, причем покупатель пообещал исправить ее самостоятельно, однако вместо этого он лишь построил на участке дом площадью 70 квадратов. Проверяя задолженности в 2023 году пожилая женщина обнаружила, что инспекция Барнаула подала на нее в суд как на злостную неплательщицу за огромный долг по налогам на садовый домик в Калининградской области. Письма об этом приходили по адресу регистрации, где пенсионерка уже не проживала.

Оказалось, что по документам дачный «скворечник» причислен к огромным особнякам стоимостью более 6,2 млн рублей. Женщина наняла независимую кадастровую экспертизу и обратилась в суд, который, однако, на основании выписки из ЕГРН встал на сторону налоговой и обязал ее выплатить долг, сумма которого уже приблизилась к 800 тыс. рублей.

Пенсионерке заблокировали банковские карты и счета, в результате чего она не может платить небольшой кредит, по которому также растет задолженность. В то же время женщина ухаживает за своим супругом, который является инвалидом первой группы, поэтому не может выйти на работу и живет исключительно на пенсию. Эрцман подчеркивает, что готова выплатить реальный долг по налогам в 39 тыс. рублей, однако не готова платить почти миллион рублей за ошибку в декларации.

В данный момент разбирательства продолжаются, пенсионерка наняла адвоката и ожидает решения Верховного суда.

До этого в ХМАО судебные приставы оставили мать с шестью детьми без средств к существованию. Оказалось, что после уплаты долгов приставы не сняли арест с ее счетов, так как по ошибке перевели данные о погашении на ее однофамильца.

Ранее дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей после попытки устроиться на работу.