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Общество

Россиянка раздробила соседке руку ударом палки и отделалась условным сроком

В Ростовской области женщина получила условный срок за нападение на соседку
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ростовской области женщина получила условный срок за нападение на соседку с металлической палкой. Приговор по делу вынес Новочеркасский городской суд.

На скамье подсудимых оказалась местная жительница Алина М., которая напала на соседку в подъезде многоквартирного дома. Как следует из материалов дела, между женщинами внезапно возник конфликт, после чего обвиняемая ударила потерпевшую по руке.

В результате жертва получила закрытый оскольчатый перелом локтевой кости со смещением отломков. Ей потребовалось лечение в больнице, которое длилось почти месяц. Медики квалифицировали полученные повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Во время расследования Алина М. признала вину, дала показания и раскаялась. Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно. Металлическая палка, использованная при нападении, была уничтожена.

Ранее женщина расправилась с незнакомкой из-за того, что та наступила ей на ногу.

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