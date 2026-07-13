Россиянка раздробила соседке руку ударом палки и отделалась условным сроком

В Ростовской области женщина получила условный срок за нападение на соседку

В Ростовской области женщина получила условный срок за нападение на соседку с металлической палкой. Приговор по делу вынес Новочеркасский городской суд.

На скамье подсудимых оказалась местная жительница Алина М., которая напала на соседку в подъезде многоквартирного дома. Как следует из материалов дела, между женщинами внезапно возник конфликт, после чего обвиняемая ударила потерпевшую по руке.

В результате жертва получила закрытый оскольчатый перелом локтевой кости со смещением отломков. Ей потребовалось лечение в больнице, которое длилось почти месяц. Медики квалифицировали полученные повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Во время расследования Алина М. признала вину, дала показания и раскаялась. Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно. Металлическая палка, использованная при нападении, была уничтожена.

Ранее женщина расправилась с незнакомкой из-за того, что та наступила ей на ногу.