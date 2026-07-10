Женщина задушила незнакомку из-за того, что та наступила ей на ногу

В Гонконге женщина задушила незнакомку, наступившую ей на ногу

Женщина в Гонконге задушила незнакомку из-за того, что та наступила ей на ногу, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, женщина по фамилии Фун случайно наступила на ногу 50-летней незнакомке в общественном транспорте. Когда обе женщины вышли из автобуса, словесный конфликт перерос в драку.

Свидетельница сообщила полиции, что женщина повалила Фун на землю, села на нее верхом и сжимала шею в течение нескольких минут. Полиция прибыла на место и обнаружила пострадавшую без сознания с травмами головы.

Ее доставили в больницу, где через час констатировали смерть. Следователи установили, что женщины не были знакомы. Известно, что у погибшей ранее наблюдались эмоциональные расстройства. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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