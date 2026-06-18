Россиян пообещали защитить от лихорадки Западного Нила вакциной

Если возникнет потребность на фоне активного распространения лихорадки Западного Нила, то ученые смогут довольно быстро разработать вакцину – на это уйдет около полугода. Однако на сегодняшний день необходимости в этом нет, так как россиянам это заболевание не угрожает, заверил в беседе с НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Комментируя данные ученых о том, что скорость распространения вируса на новые территории достигает 92 км в год, специалист подчеркнул, что речь идет об условных параметрах, так как вирус переносят комары, которых в России очень мало. При этом Альтштейн согласился, что в последние годы постепенно их количество увеличивается – так, отмечается их миграция с юга на север. Однако опасаться этого не стоит – если потребность появится, то вакцину создадут быстро, пообещал вирусолог.

«Как только Минздрав даст указание, вакцина такая будет сделана очень быстро. При современных методах ее можно разработать за полгода, — объяснил он. — Основу вакцины можно сделать за две-три недели, дальше идет время на испытание. Если все хорошо, если есть деньги на испытание, процесс может занять до шести месяцев».

Он также напомнил, что препарат от подобных заболеваний по факту уже есть, просто на фоне незначительного количества заразившихся россиян применять его не приходится. Само по себе заболевание лихорадка Западного Нила не представляет для России серьезной проблемы, заключил специалист.

Напомним, до этого Альтштейн подчеркивал, что для защиты от лихорадки Западного Нила важно предотвращать укусы кровососущих паразитов, используя современные средства защиты от насекомых. Врач уточнил, что опасность болезни заключается в отсутствии специфической терапии и риске тяжелых осложнений, однако массового распространения вируса между людьми ожидать не стоит.

Роспотребнадзор ранее оценил вероятность распространения лихорадки Западного Нила в РФ.