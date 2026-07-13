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Россиянам раскрыли, от каких продуктов отказаться, чтобы снизить вес

Тренер Халимов: газировка, выпечка, соусы и колбасы мешают похудеть
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы начать сбрасывать вес, из рациона следует исключить пищу с «пустыми калориями» — алкоголь, газировки, колбасы и выпечку. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал фитнес-эксперт, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов. Эти продукты не дают чувства сытости, подчеркнул он.
 
«Самый коварный враг новичка — это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к дневному рациону 300 и даже 500 килокалорий, при этом чувства сытости не дают вовсе. Час на беговой дорожке сжигает около 400 килокалорий, то есть один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку. Замените такие напитки водой с лимоном, чаем без сахара или какао на молоке без добавок, и разница в объеме талии станет заметна уже через 3 недели. Кроме того, булочки с корицей, круассаны и печенье сочетают быстрые углеводы с жиром, такая комбинация разгоняет аппетит и провоцирует вечернее переедание. Сильнее всего сладкого хочется после тренировки, когда организм требует восполнить запасы, и здесь новички чаще всего срываются, награждая себя за усердие в зале. В этот момент выручает желе с кусочками фруктов, в порции всего 60 или 80 килокалорий, зато есть желатин, полезный для суставов и связок, которые под нагрузкой особенно уязвимы. Тягу к десертам также хорошо закрывают запеченные яблоки с корицей и творожные запеканки без сахара», — отметил он.

В колбасах много соли, которая задерживает воду в организме — от этого тоже не снижается вес, добавил Халимов. А алкоголь тормозит восстановление мышц, рассказал эксперт.

«В колбасах, сосисках и копченостях до 30% скрытого жира и много соли, которая задерживает воду и маскирует реальный прогресс на весах. Человек честно тренируется, а стрелка стоит на месте именно из-за отеков. Куриная грудка, индейка, рыба и яйца дают тот же белок при втрое меньшей калорийности и помогают мышцам восстанавливаться после нагрузок. Если совсем тоскливо без бутерброда, запеките грудку с паприкой и нарежьте ее тонкими ломтиками, по вкусу она легко заменит ветчину. Стоит убрать из рациона соусы промышленного производства. Столовая ложка майонеза добавляет около 100 килокалорий, кетчуп содержит до 25% сахара. Йогуртовая заправка с горчицей и зеленью или ложка сметаны 10% жирности решают вопрос вкуса без ущерба для дефицита калорий. В алкоголе каждый грамм спирта несет 7 килокалорий, тормозит восстановление мышц и снижает качество сна, а именно во сне тело перестраивается под нагрузку. Полный отказ хотя бы на первые 2 месяца тренировок ускорит результат», — заключил он.

Ранее фитнес-эксперт раскрыл, как перестать откладывать занятия спортом.

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