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Общество

Семилетний мальчик сел за руль квадроцикла и погиб из-за натянутого троса

В Югре семилетний ребенок скончался после катания на квадроцикле
Госавтоинспекция Югры

В Белоярском районе ХМАО во время катания на квадроцикле погиб семилетний мальчик, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Несчастный случай произошел 10 июля на берегу Оби в селе Тугияны. Ребенок, управляя квадроциклом, наехал на натянутый поперек пути швартовый канат теплохода и получил тяжелые травмы.

Пострадаший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, проводится проверка по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни.

В пресс-службе ведомства призвали родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.

Ранее в Ленобласти 13-летний мальчик погиб после взрыва в гараже.

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