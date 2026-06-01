В Ленобласти 13-летний мальчик погиб после взрыва в гараже

В Ленинградской области 13-летний мальчик погиб во время пожара в гараже, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Борисова Грива Всеволожского района. Взрыв произошел в гараже в 20 метрах от жилого дома, 13-летний мальчик погиб на месте.

По данным 78.ru, вместе с ребенком в постройке находился отец, он госпитализирован с травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

