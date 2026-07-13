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Сборная Подмосковья завоевала золотые медали на первенстве России по хоккею на траве

Сборная Подмосковья победила на первенстве России по хоккею на траве в Электростали
Максим Богодвид/РИА Новости

Сборная Московской области завоевала золотые медали на первенстве России по хоккее на траве среди юношей 13-18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Второе место завоевала сборная Татарстана, а третье — сборная из Екатеринбурга.

«Представители Московской области получили также личные награды: лучшим вратарем первенства в Электростали признан Федор Малев, а лучшим защитником стал Артем Мурашкин», — говорится в сообщении ведомства.

Турнир проходил в Электростали с 6 по 12 июля в соответствии с целями государственной программы «Спорт России.

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