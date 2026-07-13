В Астрахани девочка отдала мошенникам почти 30 млн рублей

Подросток из Астрахани после общения с мошенниками отдала им 2,5 кг золота

В Астрахани семья лишилась более 29 млн рублей из-за доверчивой дочери, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Недавно в полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег и ювелирных изделий на крупную сумму. По словам заявительницы, с ее несовершеннолетней дочерью в приложении видеосвязи связались неизвестные. Они по очереди представились курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и представителем ФСБ.

Затем предлогом декларирования сбережений злоумышленники убедили девочку передать все ценности, которые были в доме. В результате подросток отдала неустановленному лицу 4 млн рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 кг. Общий ущерб составил около 29,2 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгограде девушка выкинула из окна 7 млн рублей.