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Общество

В Астрахани девочка отдала мошенникам почти 30 млн рублей

Подросток из Астрахани после общения с мошенниками отдала им 2,5 кг золота
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Астрахани семья лишилась более 29 млн рублей из-за доверчивой дочери, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Недавно в полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег и ювелирных изделий на крупную сумму. По словам заявительницы, с ее несовершеннолетней дочерью в приложении видеосвязи связались неизвестные. Они по очереди представились курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и представителем ФСБ.

Затем предлогом декларирования сбережений злоумышленники убедили девочку передать все ценности, которые были в доме. В результате подросток отдала неустановленному лицу 4 млн рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 кг. Общий ущерб составил около 29,2 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгограде девушка выкинула из окна 7 млн рублей.

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