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Стало известно, почему мозг любит сплетни

Специалист Якубович: сплетни являются фастфудом для мозга
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Скандалы и сплетни представляют собой «фастфуд» для мозга и стимулируют выброс дофамина, что формирует тягу к повторению. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Он пояснил, что научные открытия требуют усилий и концентрации, а мозг, как и мышцы, ленив по умолчанию и выбирает путь наименьшего сопротивления.

«Сплетни стали неофициальным охранным механизмом против «социальных безбилетников». Обсуждая чужую репутацию, люди побуждают друг друга заботиться о своей собственной. Интерес к скандалам и чужим провалам — социальный мониторинг, дающий ощущение безопасности и позволяющий учиться на чужом опыте», — подчеркнул Якубович.

При этом, по его словам, регулярное потребление такого контента снизит способность мозга к концентрации и приведет к привыканию к коротким всплескам дофамина. Чтобы исправить это, эксперт посоветовал постепенно приучать мозг к полезной информации, например, начать с прочтения качественной научно-популярной статьи или просмотра короткого документального фильма. Кроме того, можно создавать ритуалы и, например, выделить полчаса в день на чтение без телефона.

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный до этого рассказал «Газете.Ru», что в случае, если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть.

Ранее психолог объяснила, стоит ли оставаться друзьями с бывшими.

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