Психолог дал совет, как бороться с коллегами-сплетниками на работе

Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

«Под сплетнями мы подразумеваем распространение информации личного характера, как правило, в компрометирующем ключе, о человеке внутри коллектива и в кругу знакомых. Объектами сплетен становятся заметные личности, которые вызывают интерес у окружающих. Это — хорошие новости. Плохие — сплетни и слухи свидетельствуют о нездоровом социально-психологическом климате в коллективе. Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое — не реагировать! Тем более, не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников. Если сплетничают о вашей коллеге, то не поддерживайте подобные разговоры и, самое главное, не передавайте дальше. Не становитесь субъектом сплетен», — сказал он.

Неровный посоветовал попытаться дискредитировать источника сплетен — например, рассказать ему заведомо ложный факт, который можно при случае опровергнуть.

«Независимо от того, о вас сплетничают или вас вовлекают в передачу сплетен, вот еще несколько действенных способов этому противостоять. Прием «дискредитация сплетника». Допустим, ваш коллега в «доверительной беседе» сообщает вам, что некто говорит про вас что-то неприятное. Выслушайте, сделайте паузу, и ответьте: «Если он так говорит про меня, то что же он говорит про тебя?». Тем самым вы укажете: тот, кто сплетничает, сам может стать объектом пересудов. Вариация этого приема: если сплетничают не о вас, но вы знаете, кто источник, расскажите ему заведомо ложную информацию, которую вы сами потом сможете легко опровергнуть. Пусть сплетник ее передаст дальше, а вы публично опровергнете, когда будет подходящий момент», — пояснил он.

По словам специалиста, большое количество слухов в организации говорит о плохой связи руководства с сотрудниками.

«Слухи, в отличие от сплетен, являются непроверенной и искаженной информацией не столько о личностях, сколько о волнующих коллектив вопросах. Они компенсируют нехватку конкретных сведений. Если в организации много слухов, то это говорит о серьезных коммуникационных проблемах по линии «руководство – коллектив». В этом случае стоит обратить внимание на формирование культуры коммуникации в организации и вести открытую информационную политику, своевременно доводя до сотрудников значимую информацию о планах и целях руководства», — подчеркнул он.

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