Психолог объяснила, стоит ли оставаться друзьями с бывшими

Желание «остаться друзьями» после расставания далеко не всегда говорит о зрелости и взаимном уважении. Часто за этим скрываются страх одиночества, надежда на возвращение отношений или неспособность поставить в них точку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Оксана Корякина.

По ее словам, иногда зрелость как раз состоит в том, чтобы признать, что отношения завершены. К примеру, если они изначально строились на манипуляциях, унижении, обесценивании или боли, дружба после них невозможна и не нужна.

«Невозможно требовать от себя теплоты там, где сначала нужно восстановить себя, свои границы и внутреннюю опору. Поэтому иногда самое здоровое решение — не дружить, а спокойно дистанцироваться и дать себе время честно признать: этот человек был важной частью жизни, но теперь отношения закончились», — сказала специалист.

Психолог Юрий Падоров при этом отмечал, что если расставание прошло мягко, оба человека действительно отпустили ситуацию, у них нет скрытых надежд и новые партнеры не страдают, то общение с бывшими может быть вполне здоровой историей.

Ранее россиянам объяснили, когда страдания после расставания становятся угрозой.