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В России может подорожать недорогая икра из-за новых проверок Роспотребнадзором

«Ведомости»: в России может подорожать недорогая икра из-за новых проверок
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Недорогая икра может подорожать из-за новых внеплановых проверок, проводимых Роспотребнадзором совместно с оператором системы маркировки ЦРПТ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Минздрав РФ.

Согласно проекту, если розничная цена товара окажется более чем на 30% ниже среднемесячной стоимости аналогичной продукции, это может стать поводом для проверки. Данные о ценах будут поступать через систему маркировки «Честный знак». Проверка может затронуть производителей икры, молочной продукции, обуви и шерстяной одежды.

При этом отраслевые объединения и эксперты раскритиковали инициативу. По их мнению, методика не учитывает различия в себестоимости и ценах отдельных категорий товаров, а также может привести к сокращению скидок, промоакций и ограничить ценовую конкуренцию, особенно для новых производителей.

До этого в России с 1 мая ввели обязательную маркировку «Честный знак» радиоэлектронной продукции. Согласно новым правилам, участники рынка обязаны наносить средства идентификации на широкий перечень товаров. В него входят смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ для вейпов.

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