Появились подробности о состоянии москвички, откусившей мужу пенис

У москвички, откусившей пенис супругу, сгнили зубы в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как поделился с Telegram-каналом пострадавший мужчина, в зубах его жены начались необратимые процессы. В колонии она не смогла обеспечить должный уход за зубами, также не получала необходимого лечения.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что жительница Москвы решила наказать мужа за измену и откусила ему член. Для этого она специально заточила зубы напильником.

В один из вечеров супруг вернулся домой с работы. После ужина пара отправилась в спальню, где во время утех женщина откусила неверному супругу половой орган.

От болевого шока мужчина потерял сознание, после чего сама женщина вызвала скорую. Пострадавшего доставили в больницу, а откушенную часть тела поместили в физраствор. Врачам удалось провести операцию и восстановить орган. Несмотря на успешно проведенную операцию, в течение года естественная эректильная функция у мужчины не восстановилась.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске женщине пришили кишку к половым органам.