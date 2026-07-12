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Москвичка наточила зубы напильником и откусила член неверному мужу

Baza: москвичка наточила зубы и откусила мужу половой орган из-за ревности
Pawel Michalowski/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы решила жестоко наказать неверного мужа и откусила ему член. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, супруги прожили в браке пять лет. Поводом для расправы стала обнаруженная женщиной переписка мужа с другой женщиной. После этого она решила отомстить. В один из вечеров супруг вернулся домой с работы. После ужина пара отправилась в спальню, где во время утех женщина откусила неверному супругу половой орган.

От болевого шока мужчина потерял сознание, после чего сама женщина вызвала скорую. Пострадавшего доставили в больницу, а откушенную часть тела поместили в физраствор. Врачам удалось провести операцию и восстановить орган.

Во время допроса женщина призналась, что для мести она заранее пыталась заточить зубы напильником, рассчитывая сделать их острее.

Лечащий врач пострадавшего Артур Вальвачев назвал этот случай редким и сложным. Несмотря на успешно проведенную операцию, в течение года естественная эректильная функция у пациента не восстановилась. По словам медика, теперь единственным возможным вариантом лечения остается фаллопротезирование.

В итоге саму москвичку приговорили к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске женщине пришили кишку к половым органам.

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