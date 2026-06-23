В Ульяновске женщине пришили кишку к половым органам

Baza: в Ульяновске женщина не может родить из-за неправильно пришитой кишки

Жительница Ульяновска потеряла двух детей из-за ошибки медика. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала сама пострадавшая, 36-летняя Олеся, после родов она решила сделать операцию на половых органах. Однако после манипуляций она поняла, что в процессе медики сделали что-то не так. Кишечник стал работать через влагалище.

«Оказалось, что врач подцепила его иглой и случайно пришила к интимной зоне, после чего открылся свищ», – сообщается в публикации.

В результате у женщины начались проблемы с организмом. Так, теперь она не способна к нормальной близости, не может заниматься спортом и выходить на улицу после плотного приема пищи. Также из-за сложившейся ситуации Олеся дважды прерывала беременность.

Медики настаивают на том, что пациентка не соблюдала рекомендации, которые ей дали после операции. По словам Олеси, врачи прямо при ней переписывали документы.

Сама пострадавшая обратилась в Следственный комитет. Пока что дело не возбуждено.

Ранее хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку.