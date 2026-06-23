Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ульяновске женщине пришили кишку к половым органам

Baza: в Ульяновске женщина не может родить из-за неправильно пришитой кишки
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ульяновска потеряла двух детей из-за ошибки медика. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала сама пострадавшая, 36-летняя Олеся, после родов она решила сделать операцию на половых органах. Однако после манипуляций она поняла, что в процессе медики сделали что-то не так. Кишечник стал работать через влагалище.

«Оказалось, что врач подцепила его иглой и случайно пришила к интимной зоне, после чего открылся свищ», – сообщается в публикации.

В результате у женщины начались проблемы с организмом. Так, теперь она не способна к нормальной близости, не может заниматься спортом и выходить на улицу после плотного приема пищи. Также из-за сложившейся ситуации Олеся дважды прерывала беременность.

Медики настаивают на том, что пациентка не соблюдала рекомендации, которые ей дали после операции. По словам Олеси, врачи прямо при ней переписывали документы.

Сама пострадавшая обратилась в Следственный комитет. Пока что дело не возбуждено.

Ранее хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!