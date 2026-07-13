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Белка выбежала из посылки, доставленной в офис компании, и устроила хаос

Белка в Таиланде выбежала из посылки, доставленной в офис, и устроила хаос
nojafoto/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде белка выбежала из посылки, доставленной в офис компании, и устроила хаос, пишет UPI.

В офисе компании в Бангкоке из доставленной посылки выбралась живая белка и начала носиться по зданию. Животное успело поцарапать уборщика, причинив ему легкую травму, прежде чем его удалось поймать. Как рассказали сами сотрудники, работники отнеслись к происшествию с юмором — один из них даже создал видео в стиле тренинга по технике безопасности на случай появления белок в офисе.

Мотивы отправки посылки с животным остаются неясными. Компания пока не прокомментировала инцидент.

Ранее американцев напугало нашествие «зомби-белок». По словам специалистов, причиной необычного внешнего вида, вероятнее всего, является вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека. По данным экспертов, наиболее вероятной причиной заболевания является фиброматоз белок — вирусная инфекция, вызываемая лепорипоксвирусом.

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