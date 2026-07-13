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Общество

Стало известно, что за сияющий круг в небе засняли жители Саратовской области

РИА Новости: сияние вокруг Солнца в небе над Саратовской областью оказалось гало
Global Look Press

Сияющая «аура» вокруг солнца, заснятая жителями Саратовской области, — это оптический эффект под названием гало. Об этом заявили РИА Новости в саратовском филиале Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды (УГМС).

По словам специалистов, светящийся круг появился в небе из-за высоко расположенных перистых облаков, кристаллики льда в которых под особым углом преломляли солнечный свет.

«Эти самые маленькие кристаллики льда работают как призмы. Они перемещаются в воздухе, из-за этого свет преломляется. Формируется вот этот круг», — рассказали в гидрометцентре.

Там уточнили, что для возникновения оптического эффекта гало требуется, чтобы перистые облака преломляли солнечные лучи под углом 22º.

На сайте УГМС уточняется, что погода в Саратовской области в эти дни имеет «неоднородный характер» из-за смены циклонов и антициклона, но температура остается в пределах климатической нормы.

Ранее в Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым.

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