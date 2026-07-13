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Общество

Стало известно число пострадавших от муссона и тайфуна на Филиппинах

PNA: двойной удар муссона и тайфуна по Филиппинам затронул 654 тысячи человек
Tupungato/Shutterstock/FOTODOM

Число жителей Филиппин, получивших травмы различной степени тяжести в результате одновременного воздействия юго-западного муссона и тайфуна «Индай», достигло девяти человек. Об этом сообщило местное информационное агентство PNA со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

Обусловленные непогодой проблемы затронули около 146 тысяч семей, то есть примерно 654 тысячи человек. Более 5 тысяч семей временно размещены в эвакуационных центрах, многие из них остались без крова из-за причиненных тайфуном разрушений.

Правительство выделило пострадавшим помощь в размере 43,38 млн филиппинских песо (около $746 тысяч). Власти продолжают поисково-спасательные работы и оказывают помощь пострадавшим районам.

По последним данным, в результате стихийного бедствия не выжили 20 филиппинских граждан. Человеческие потери зарегистрированы в провинциях Илоило, Букиднон, Западный Давао, Сарангани и Ланао-дель-Сур. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести в провинциях Давао-Оксиденталь, Сарангани, Ланао-дель-Сур и Магуинданао-дель-Сур.

Ранее на Тайване выросло число пострадавших от тайфуна «Бави».

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