На Тайване выросло число пострадавших от тайфуна «Бави»

Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 135. Об этом сообщил портал Focus Taiwan со ссылкой на Центральный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (CEOC).

По данным CEOC, среди пострадавших были семь иностранных граждан. Также власти эвакуировали из 14 городов и округов 15 228 человек.

Газета Taipei Times сообщила, что наибольший ущерб принесли мощные ливни. Из-за непогоды ряд дорог перекрыли, транспортное сообщение было приостановлено, а работа инфраструктуры оказалась нарушена. По данным издания, в уезде Мяоли совокупные осадки составили 770 мм, в уезде Синьчжу — 743 мм, а в Тайчжуне — 608 мм.

Тайфун «Бави» ударил по югу Японии, Тайваню и материковой части Китая 11 июля. В связи с приходом циклона власти КНР эвакуировали до 2,4 млн человек. Также из-за непогоды отменили примерно 2,8 тыс. авиарейсов во всех воздушных гаванях Китая.

Ранее появились кадры разрушительного тайфуна «Бави» на Тайване.