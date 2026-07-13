Ортопед предупредила о последствиях сидячей работы для здоровья ног

Сидячая работа, при которой человек длительное время находится в одном положении, повышает риски развития заболеваний вен и опорно-двигательной системы. Здоровью ног вредит нарушение кровообращения, ослабление мышц, а также увеличение нагрузки на суставы. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская.

Эксперт объяснила, что при длительной сидячей работе мышцы голени, которые помогают крови подниматься от ног к сердцу, практически не сокращаются. На фоне этого процесс становится менее эффективным. В результате застоя крови человек может столкнуться с отеками, ощущением тяжести и даже развитием варикозной болезни.

По словам врача, малоподвижный образ жизни негативно отражается на состоянии мышц, поддерживающих здоровье суставов и обеспечивающих правильное распределение нагрузки при движении. В будущем это может спровоцировать скованность, усталость, а также боль в коленных, тазобедренных и голеностопных суставах.

Помимо этого, нехватка физической активности при сидячей работе и набор лишнего веса увеличивают нагрузку на стопы и суставы. В итоге увеличивается риск развития плоскостопия, артроза и других проблем.

«Достаточно каждый час вставать из-за рабочего стола, делать небольшую разминку, чаще ходить пешком и по возможности пользоваться лестницей вместо лифта, например в офисе. Желательно уделять умеренной физической активности не менее 30 минут в день», — подчеркнула ортопед.

Она также напомнила о необходимости обращать внимание на появление любых тревожных симптомов.

До этого Завадская говорила, что стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. По словам специалиста, неправильно подобранная обувь может спровоцировать ортопедические заболевания, поэтому при ее выборе следует учитывать не только внешний вид, но и конструкцию.

Ранее ортопед рассказала, сколько шагов нужно проходить в день для пользы здоровью.