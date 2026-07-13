Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Стало известно, какие старинные свадебные традиции возвращают россияне

Ивент-ведущая Абайдуллина: россияне возвращают некоторые свадебные традиции
stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня россияне действительно возвращают в свадебные церемонии некоторые старинные традиции, делая их более изящными и комфортными. Например, забрасывание молодожёнов крупой заменяют на рассыпание лепестков цветов, рассказала 360.ru ведущая семейных мероприятий Гузель Абайдуллина.

Комментируя сообщения о том, что сейчас россияне на свадьбах стали чаще просить забрасывать их крупой ради денег, специалист отметила, что такие старомодные практики всё-таки отступают или заменяются на более практичные.

«Максимум, что делают на современных свадьбах, это кидают лепестки роз, когда молодожены выходят после церемонии, — отметила Абайдуллина. — Это более элегантная альтернатива, которая создаёт прекрасные визуальные эффекты для фото и видео, сохраняя атмосферу праздника и радости».

Среди других свадебных традиций, которые стали чаще воплощаться на торжествах, она отметила разрезание молодожёнами первого куска торта, использование денежных купюр в розыгрышах и играх, гадание на первенца и прочие.

В свою очередь культуролог Дмитрий Алексеев отметил, что многие старинные традиции сегодня переосмысляются и теряют свой изначальный посыл. В частности, в старину на свадьбу зерно рассыпали не ради финансового благополучия семьи, а в качестве пожелания молодожёнам плодородия и крепкой семьи, подчеркнул он.

«Сегодня связь с деревенским бытом почти исчезла, и зерно в сознании многих перестало быть знаком плодородия — его нередко воспринимают как «денежный дождь»», — отметил культуролог.

Напомним, до этого «Газете.Ru» рассказали в платёжном сервисе Апельсин, что большинство россиян соблюдают свадебные приметы, чтобы добиться финансового благополучия в семье. Так, самыми популярными свадебными денежными приметами оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа, наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодожёнов. Кроме того, многие считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия.

Ранее россиянам объяснили, на чём нельзя экономить, готовя свадьбу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!