Стало известно, какие старинные свадебные традиции возвращают россияне

Сегодня россияне действительно возвращают в свадебные церемонии некоторые старинные традиции, делая их более изящными и комфортными. Например, забрасывание молодожёнов крупой заменяют на рассыпание лепестков цветов, рассказала 360.ru ведущая семейных мероприятий Гузель Абайдуллина.

Комментируя сообщения о том, что сейчас россияне на свадьбах стали чаще просить забрасывать их крупой ради денег, специалист отметила, что такие старомодные практики всё-таки отступают или заменяются на более практичные.

«Максимум, что делают на современных свадьбах, это кидают лепестки роз, когда молодожены выходят после церемонии, — отметила Абайдуллина. — Это более элегантная альтернатива, которая создаёт прекрасные визуальные эффекты для фото и видео, сохраняя атмосферу праздника и радости».

Среди других свадебных традиций, которые стали чаще воплощаться на торжествах, она отметила разрезание молодожёнами первого куска торта, использование денежных купюр в розыгрышах и играх, гадание на первенца и прочие.

В свою очередь культуролог Дмитрий Алексеев отметил, что многие старинные традиции сегодня переосмысляются и теряют свой изначальный посыл. В частности, в старину на свадьбу зерно рассыпали не ради финансового благополучия семьи, а в качестве пожелания молодожёнам плодородия и крепкой семьи, подчеркнул он.

«Сегодня связь с деревенским бытом почти исчезла, и зерно в сознании многих перестало быть знаком плодородия — его нередко воспринимают как «денежный дождь»», — отметил культуролог.

Напомним, до этого «Газете.Ru» рассказали в платёжном сервисе Апельсин, что большинство россиян соблюдают свадебные приметы, чтобы добиться финансового благополучия в семье. Так, самыми популярными свадебными денежными приметами оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа, наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодожёнов. Кроме того, многие считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия.

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