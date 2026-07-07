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Общество

Россиянам объяснили, на чем нельзя экономить, готовя свадьбу

Эксперт Рыненкова: экономия на фотографе и ведущем может испортить свадьбу
DocPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Свадьба — это история пары, рассказанная через детали и атмосферу. Именно поэтому не стоит экономить на команде, рассказала «Газете.Ru» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings.

«За эмоции и общее настроение отвечают люди, — объясняет эксперт. — Хороший ведущий задает ритм вечера, тонко чувствует пару и гостей. А свадебные снимки остаются с вами на всю жизнь — память должна быть в хорошем качестве».

Иногда пары перераспределяют бюджет в пользу декора, чтобы сделать картинку эффектнее. Но атмосферу создает команда, а не только локация.

«День Х — это большой проект, который не должен превращаться в стресс, — подчеркивает Рыненкова. — Организатор и координатор контролируют подрядчиков, следят за таймингом и решают все задачи, позволяя паре наслаждаться праздником. Ваше спокойствие точно того стоит».

Еще одна недооцененная статья расходов — техническое сопровождение. Качественный свет и звук напрямую влияют на восприятие пространства, помогают раскрыть концепцию и создают нужную атмосферу.

«Грамотное освещение играет важную роль для фото и видеосъемки. Здесь экономия еще никому не помогала», — отмечает эксперт.

Локация часто становится основой проекта. Рыненкова советует ориентироваться не только на стоимость аренды и эффектные фото в соцсетях, но и на тип площадки, отзывы, уровень сервиса, удаленность от города, качество кухни и технические возможности.

Работа агентства — не дополнительные расходы, а перераспределение ресурсов.

«Агентство работает с проверенной базой подрядчиков, знает реальные цены, умеет вести переговоры и управлять бюджетом, — резюмирует Рыненкова. — В первую очередь стоит инвестировать в профессиональную команду и качественную организацию».

Ранее были названы ошибки, которые чаще всего совершают пары при организации свадьбы.

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