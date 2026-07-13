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Эксперт оценил сообщения о надвигающейся на Москву «комариной буре»

Энтомолог Ефременко призвал москвичей не бояться комариной бури
olko1975/Shutterstock/FOTODOM

Энтомолог Владимир Ефременко не согласился с тревожными прогнозами о приближающейся к столичному региону «комариной буре». В беседе с 360.ru он опроверг такие сообщения, подчеркнув, что на самом деле сложившиеся в регионе погодные условия не соответствуют массовому размножению насекомых.

«Если у вас много зарыбленных водоемов, значит, комаров у вас не было и не будет. Личинок комара поедают мальки рыбы. Да и сами рыбы: пескари, гольяны и любые мелкие рыбы. Они с удовольствием ими питаются», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что в Москве нет болотистой местности, а фонтаныне создают рисков, так как вода в них проточная и отложить яйца комары не могут. Кроме того, нет зарослей, газоны регулярно постригаются, трава убирается, влажности нет, мошкара отсутствует – все это создает неблагоприятные для размножения комаров условия, подчеркнул Ефременко, призвав москвичей не бояться сообщений о нашествии насекомых.

Напомним, до этого директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что к концу текущего месяца столицу ожидает нашествие комаров. Наблюдаемое в первой половине июля отсутствие комаров он назвал затишьем перед бурей, подчеркнув, что в ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное и после аномальной жары интенсивных дождей в Москве ожидается «комариная буря».

Ранее эколог прокомментировал сообщения о «комариной буре» в Московском регионе.

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