Москвичей предупредили о «комариной буре»

К концу июля столицу ожидает нашествие комаров. Об этом рассказал директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с агентством «Москва».

«Информация от жителей подтверждается данными мониторинга: в первой половине июля мы действительно наблюдаем временный спад численности кровососущих комаров, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Могу резюмировать, что отсутствие комаров – это затишье перед бурей. В ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное», – сказал он.

Как объяснил Вольпин, комарам для размножения нужна не просто жара, а сочетание тепла и стоячей воды. Таким образом, после аномальной жары интенсивных дождей в Москве ожидается «комариная буря».

До этого заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова рассказала, что комары чаще всего кусают людей в цветной и темной одежде. Для минимизации укусов специалист порекомендовала носить свободную светлую одежду с длинным рукавом, не выходить на улицу ранним утром и в сумерки, когда насекомые наиболее активны, использовать москитные сетки и репелленты.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности комаров для питомцев.