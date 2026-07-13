Жителей Московского региона предупредили о «комариной буре»

Сообщения о надвигающейся «комариной буре», которую спрогнозировали в Московской области, связаны с увеличением численности кровососущих. Об этом aif.ru рассказал старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев.

«Если учитывать сложившуюся череду циклонов (осадки и облачность способствуют сохранению тепла в приповерхностном слое воздуха) и антициклонов (способствуют нагреву поверхности днем), — может наблюдаться увеличение численности отдельных видов комаров», — объяснил Лебедев.

Эксперт подчеркнул, что идеальной средой для размножения комаров является сочетание тепла и стоячей воды. В связи с этим интенсивные дожди и достаточно высокая температура в регионе могут стать причиной увеличения числа кровососущих насекомых.

Специалист в области биотехнологий и генной инженерии, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Николай Дурманов до этого рассказал «Газете.Ru», что комары действительно кусают одних людей чаще, чем других. Для них человек — мишень, выделяющая углекислый газ, тепло и летучие вещества. Привлекательнее всего запах молочной кислоты и других естественных выделений кожи.

Ранее ученые обнаружили неочевидное натуральное средство против комаров.