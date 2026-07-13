Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Жителей Московского региона предупредили о «комариной буре»

Эколог Лебедев: увеличение численности комаров ожидается в Московском регионе
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о надвигающейся «комариной буре», которую спрогнозировали в Московской области, связаны с увеличением численности кровососущих. Об этом aif.ru рассказал старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев.

«Если учитывать сложившуюся череду циклонов (осадки и облачность способствуют сохранению тепла в приповерхностном слое воздуха) и антициклонов (способствуют нагреву поверхности днем), — может наблюдаться увеличение численности отдельных видов комаров», — объяснил Лебедев.

Эксперт подчеркнул, что идеальной средой для размножения комаров является сочетание тепла и стоячей воды. В связи с этим интенсивные дожди и достаточно высокая температура в регионе могут стать причиной увеличения числа кровососущих насекомых.

Специалист в области биотехнологий и генной инженерии, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Николай Дурманов до этого рассказал «Газете.Ru», что комары действительно кусают одних людей чаще, чем других. Для них человек — мишень, выделяющая углекислый газ, тепло и летучие вещества. Привлекательнее всего запах молочной кислоты и других естественных выделений кожи.

Ранее ученые обнаружили неочевидное натуральное средство против комаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, планы покушения на Трампа и угроза зноя из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!