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Общество

Бастрыкин согласился на возбуждение дела в отношении судьи Кызыла

В ВККС получила представление о согласии на возбуждение дела против судьи Кызыла
Министерство юстиции Республики Тыва

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в отношении судьи готовятся возбудить дело за вынесение заведомо неправосудного акта.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Монгуш без проведения судебного заседания постановила остановить производство по уголовному делу в отношении одной подсудимой. Также подозреваемая перестала быть в розыске, и решение о ее аресте было отменено. Постановление Монгуш датировала 29 июня 2023 года, подписала и приобщила акт к материалам дела.

Верховный суд республики 21 февраля 2024 года принял решение отменить вердикт судьи Монгуш в связи с явными, грубыми и значительными процессуальными нарушениями, говорится в сообщении СК РФ.

Ранее Бастрыкин потребовал завести дело против судьи в отставке из Сочи.

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