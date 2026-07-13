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Общество

Эксперт объяснил, что мешает внедрению ИИ в российских компаниях

Эксперт Пилипенко: некоторые компании запускают ИИ-проекты без конкретных задач
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании не спешат массово внедрять искусственный интеллект (ИИ), поскольку при принятии таких решений в первую очередь оценивается экономическая эффективность проектов и сроки их окупаемости. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель генерального директора ИТ-холдинга LANSOFT Дмитрий Пилипенко.

Специалист подчеркнул, что одним из основных препятствий является не сам ИИ, а неподготовленность внутренних процессов. Перед внедрением искусственного интеллекта компании вынуждены упорядочивать данные, унифицировать справочники и выстраивать систему учета. Зачастую подобные работы обходятся бизнесу дороже самого проекта.

«Дополнительным фактором остается стоимость проектов. Использование облачных моделей требует постоянных затрат, а локальное развертывание предполагает закупку оборудования, привлечение специалистов и дальнейшую техническую поддержку. Для компаний, работающих в низкоконкурентных сегментах, подобные инвестиции не всегда выглядят экономически оправданными», — объяснил эксперт.

По его словам, многие компании запускают ИИ-проекты без конкретных задач и заранее определенных критериев оценки эффективности. В итоге такой подход не оправдывает ожиданий.

По мнению специалиста, эффект ИИ наиболее заметен в ритейле, промышленности, документообороте, бухгалтерии, клиентском сервисе и логистике. В этих сферах технологии автоматизируют повторяющиеся процессы и повышают их эффективность.

Ранее юрист предупредила о рисках использования ИИ в компаниях.

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