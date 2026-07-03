Юрист предупредила о рисках использования ИИ в компаниях

Сотрудникам не стоит загружать в публичные нейросети договоры, переписку, финансовые отчеты и другие документы, содержащие персональные данные или коммерческую тайну. Иначе удобный инструмент может стать источником утечки данных и юридических проблем, рассказала «Газете.Ru» бизнес-юрист, руководитель частной юридической практики Нина Сафиуллина.

«Искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы компаний: юристы проверяют с его помощью договоры, маркетологи готовят тексты, HR — вакансии, бухгалтеры — письма, а руководители — аналитику. ИИ перестал быть технологией будущего — он стал новым офисным сотрудником. Только есть одна проблема: этот сотрудник не подписывал соглашение о конфиденциальности, не несет юридической ответственности за свои ответы и иногда просто фантазирует», — отметила Сафиуллина.

По ее словам, главный риск связан с тем, что вместе с запросом в нейросеть могут попасть персональные данные клиентов, условия сделок, финансовые показатели, сведения о сотрудниках, медицинские документы, исходный код или другая закрытая информация.

Юрист подчеркнула, что публичные нейросети нельзя воспринимать как внутренние корпоративные системы — это внешние облачные сервисы, и после загрузки данных компания уже не всегда может контролировать, где они обрабатываются и как используются.

Еще один риск — ошибки самих моделей. Нейросеть может уверенно ссылаться на несуществующие нормы, судебные решения или статистику, но ответственность за такие ошибки несет человек, а не ИИ, предупредила Сафиуллина.

Она посоветовала компаниям не запрещать нейросети полностью, а установить понятные правила: какие сервисы разрешены, какие данные нельзя загружать, когда информацию нужно обезличивать и кто обязан проверять факты по первоисточникам.

«Искусственный интеллект способен повысить эффективность бизнеса. Но только тогда, когда им управляет человек. Как только контроль исчезает, удобный помощник превращается в источник юридических рисков», — заключила юрист.

Ранее студентам рассказали, как лучше использовать ИИ.