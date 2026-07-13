Стало известно, есть ли россияне среди погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Российские граждане отсутствуют среди погибших в результате пожара в баре на севере Бангкока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таиланда.

«На данный момент установлены личности 10 погибших», — рассказали в полиции.

Там уточнили, что речь идет об одном гражданине Лаоса и девяти гражданах Таиланда.

Пожар произошел в одном из баров Бангкока в ночь с 12 на 13 июля. По данным агентства Associated Press, в результате ЧП погибли 27 человек. Reuters со ссылкой на местные власти писал, что пострадали еще 63 человека, некоторым из них потребовалась госпитализация. Как рассказал глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун, на фоне случившегося было начато расследование. В том числе специалистам предстоит установить причины возгорания.

5 июля в поселке Лазаревское в Краснодарском крае после удара молнии сгорели несколько ресторанов. Telegram-канал «Типичный Сочи» писал, что молния ударила в одно из заведений общественного питания на территории Судоверфи. Несмотря на сильный дождь, вспыхнувший огонь быстро распространился на соседние здания. Посетителей ресторанов оперативно эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в одном из кафе Новосибирска взорвался газовый баллон.