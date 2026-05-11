Врач назвала скрытые болезни, которые выдает походка

Некоторые думают, что изменения походки — это часть естественного процесса старения. Но за этим «естественным старением» часто прячутся конкретные заболевания, и походка перестает быть особенностью возраста и становится симптомом, рассказал «Газете.Ru» Артём Багаутдинов, невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры».

«Ходьба — одна из самых сложных функций организма. Это не просто «переставлять ноги». Это работа мозга, нервной системы, мышц, суставов и чувства равновесия одновременно. Поэтому любые изменения походки почти всегда сигнал, что где-то в этой системе произошел сбой», — объяснил он.

И первый тревожный признак — изменение самой структуры движения.

Например, появляется шаркающая походка. Человек будто не отрывает ноги от пола, делает мелкие шаги, «семенит». Часто это сопровождается ощущением, что ему трудно начать движение — как будто ноги «прилипли». Такие изменения могут быть ранним проявлением болезнь Паркинсона — состояния, при котором как раз критично не терять время.

«Другой вариант — походка становится неустойчивой. Человека «ведет» в сторону, он может слегка раскачиваться, особенно при поворотах. Появляется страх упасть, из-за чего движения становятся еще более скованными. Это уже повод думать о нарушениях работы мозжечка, проблемах с вестибулярной системой или последствиях сосудистых изменений, включая перенесенный инсульт», — заявил невролог.

Есть и более тонкие изменения. Например, человек начинает шире расставлять ноги при ходьбе — как будто «страхуется». Или, наоборот, шаги становятся слишком короткими и неуверенными. Иногда близкие замечают, что пожилой человек стал чаще задевать мебель, не вписывается в проемы, хуже ориентируется в пространстве. Это уже может указывать не только на двигательные, но и на когнитивные нарушения.

Если человек ходил привычно и вдруг за короткое время стал заметно хуже передвигаться, это может быть проявлением острого состояния: от сосудистых нарушений до инфекций или побочных эффектов лекарств.

«Есть еще один важный маркер, который часто недооценивают, — падения. Даже единичное падение у пожилого человека без очевидной причины — это уже сигнал. Не «споткнулся», а именно потерял равновесие. Повторяющиеся падения почти всегда совпадают с признаком проблемы, которую нужно искать», — предупредил он.

Падения у пожилых людей — это не случайность, а отдельная, сложная и крайне важная тема. Очень часто первый перелом становится началом «порочного круга»: после травмы снижается проприорецепция — способность тела чувствовать положение в пространстве, ухудшается баланс и контроль движений. В результате риск повторного падения значительно возрастает, а вместе с ним — и вероятность нового перелома.

«Именно поэтому так важно не ограничиваться только лечением самой травмы. Полноценная реабилитация с обязательным включением физической терапии помогает восстановить координацию, укрепить мышцы и заново «обучить» тело безопасному движению. Это не просто этап восстановления — это ключевой фактор профилактики повторных падений и сохранения качества жизни», — сказал эксперт.

Походка — это один из самых ранних индикаторов. Она меняется раньше, чем человек начинает жаловаться. Раньше, чем появляются выраженные симптомы. И если эти изменения заметить, можно выиграть время.

Даже если изменения уже появились, это не означает, что «поздно что-то делать». Наоборот: во многих неврологических состояниях именно ранняя реабилитация — физическая терапия, работа с балансом, тренировка ходьбы — позволяет замедлить ухудшение и иногда даже частично вернуть утраченные функции.

После того же инсульта или при нейродегенеративных заболеваниях стратегия «подождем, пока стабилизируется» работает хуже, чем раннее включение в восстановление. Организм быстрее «забывает» утраченные навыки, чем кажется, — и так же быстрее их восстанавливает, если начать вовремя.

«Если вы видите, что близкий человек стал ходить иначе — не просто медленнее, а по-другому, — это повод не для обсуждения возраста, а для консультации невролога. Потому что именно такие «незначительные» изменения часто оказываются первыми признаками заболеваний, которые на ранних стадиях гораздо лучше поддаются коррекции — особенно если к лечению сразу добавляется грамотная реабилитация», — резюмировал он.

