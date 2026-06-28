Женщина притворилась медсестрой и похитила младенца из роддома

В Германии разыскивают женщину, похитившую семидневного младенца из неонатального отделения. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в больнице Люденшайда в земле Северный Рейн-Вестфалия. По данным правоохранителей, неизвестная вошла в палату и забрала ребенка под предлогом осмотра. Девушка была одета в костюм медсестры, поэтому его мать поверила ей.

Примерно через час младенца нашли на лестнице многоуровневой парковки неподалеку от больницы. Он был без одежды и лежал рядом с билетным автоматом. Ребенка срочно доставили обратно в медучреждение, его состояние оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время полиция проводит масштабные поиски и просматривает записи камер наблюдения. Согласно ориентировке, подозреваемой на вид 25–30 лет, она светловолосая, с косой, очень стройная, ростом около 170 см. Мотив ее действий пока не установлен.

Ранее россиянин 2,5 года прятался в тайге с двумя дочерьми, чтобы они не виделись с матерью.