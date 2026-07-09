«Путь к ожогам и раку кожи»: врач предупредила об опасности мокрых волос на пляже

Многие отдыхающие на пляже не задумываются об опасности мокрых волос под палящим солнцем, при этом вода на волосах создает «эффект линзы», усиливая воздействие ультрафиолета в разы, рассказала «Газете.Ru» Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, эксперт телеканала «Доктор».

«Вода на волосах действует как диэлектрическая линза: капли преломляют и фокусируют УФ-лучи на поверхности кожи головы и стержнях, повышая локальную дозу облучения в разы», — объясняет эксперт.

Мокрая голова под солнцем — прямой путь к перегреву и ожогам, которые могут быть незаметны сразу. Возрастает риск рака кожи.

«Вода имеет высокую теплоемкость, создает «парниковый эффект» у корней, снижая естественную теплоотдачу», — говорит Жовтан. А испарение создает ощущение прохлады, маскируя начало ожога, пока глубокие слои кожи уже получают опасную дозу радиации.

Влияние солнца проявляется не сразу. Для волос — это пористость, ломкость и выцветание пигмента.

«Итог через 2–4 недели — трихорексис, микроотверстия, необратимый процесс», — подчеркивает врач. Для кожи головы — стойкие пигментные пятна и повышенный риск рака кожи, особенно в зоне пробора. В особой зоне риска — светловолосые и рыжие люди, а также мужчины с потерей волос.

Чтобы избежать последствий, врач советует:

— сразу после купания промокнуть волосы полотенцем (не тереть!);

— нанести минеральный SPF 50+ на основе оксида цинка на кожу головы, особенно на пробор;

— носить широкополую шляпу — она защищает и от прямых, и от отраженных лучей;

— использовать несмываемые спреи с УФ-фильтрами для кутикулы;

— избегать купания без головного убора с 11:00 до 16:00.

«Защита не требует героических усилий, но предотвращает серьезные проблемы со здоровьем», — резюмирует Жовтан.

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