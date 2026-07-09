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«Путь к ожогам и раку кожи»: врач предупредила об опасности мокрых волос на пляже

Врач Жовтан: капли воды фокусируют УФ-лучи и повышают риск рака кожи
Shutterstock

Многие отдыхающие на пляже не задумываются об опасности мокрых волос под палящим солнцем, при этом вода на волосах создает «эффект линзы», усиливая воздействие ультрафиолета в разы, рассказала «Газете.Ru» Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, эксперт телеканала «Доктор».

«Вода на волосах действует как диэлектрическая линза: капли преломляют и фокусируют УФ-лучи на поверхности кожи головы и стержнях, повышая локальную дозу облучения в разы», — объясняет эксперт.

Мокрая голова под солнцем — прямой путь к перегреву и ожогам, которые могут быть незаметны сразу. Возрастает риск рака кожи.

«Вода имеет высокую теплоемкость, создает «парниковый эффект» у корней, снижая естественную теплоотдачу», — говорит Жовтан. А испарение создает ощущение прохлады, маскируя начало ожога, пока глубокие слои кожи уже получают опасную дозу радиации.

Влияние солнца проявляется не сразу. Для волос — это пористость, ломкость и выцветание пигмента.

«Итог через 2–4 недели — трихорексис, микроотверстия, необратимый процесс», — подчеркивает врач. Для кожи головы — стойкие пигментные пятна и повышенный риск рака кожи, особенно в зоне пробора. В особой зоне риска — светловолосые и рыжие люди, а также мужчины с потерей волос.

Чтобы избежать последствий, врач советует:

— сразу после купания промокнуть волосы полотенцем (не тереть!);

— нанести минеральный SPF 50+ на основе оксида цинка на кожу головы, особенно на пробор;

— носить широкополую шляпу — она защищает и от прямых, и от отраженных лучей;

— использовать несмываемые спреи с УФ-фильтрами для кутикулы;

— избегать купания без головного убора с 11:00 до 16:00.

«Защита не требует героических усилий, но предотвращает серьезные проблемы со здоровьем», — резюмирует Жовтан.

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