Россиянам объяснили, нужно ли договариваться с соседями для установки видеоглазка

Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью. Следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд — это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. Если видеоглазок будет целенаправленно фиксировать внутреннее убранство чужого жилья при открытии створок, это, вероятно, вызовет обоснованные претензии», — сказал он.

При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь.

«Ситуация становится другой, если вы захотите повесить устройство на стену прямо над входом. Любое использование общих стен требует согласия жильцов. Однако судебная практика здесь, на мой взгляд, лояльна: если небольшая камера висит прямо над вашей дверью, направлена исключительно на ваш коврик и работает как аналог глазка, суды, вероятно, не потребуют демонтажа. Но если камера захватывает чужие двери или общую лестничную клетку, недовольные соседи могут через суд заставить вас ее убрать за незаконное использование общего имущества», — отметил эксперт.

Специалист предупредил о штрафах, если камера установлена скрытно.

«Также важно помнить про то, что скрытая видеосъемка запрещена. Видеоглазок нельзя маскировать под датчик или предмет интерьера. Иначе возможно получение обвинения в незаконном обороте специальных технических средств по статье 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающий штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы до 4 лет. Кроме того, стоит избегать ситуаций с фиксацией частной жизни других граждан. Если вы целенаправлено записываете на видео дверь соседа, постоянно фиксируя кто и когда к нему приходит, могут применить статью 137 УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни. В этом случае также возможен штраф до 200 тысяч рублей. Поэтому самым разумным шагом выглядит выбор простого видеоглазка или размещение заметной предупреждающей таблички рядом с открыто висящей аппаратурой», — заключил он.

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