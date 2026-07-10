Юрист рассказал, могут ли посчитать умные очки шпионским устройством

Адвокат Жорин: снимать на умные очки можно, если они не замаскированы для тайного наблюдения

Очки со встроенной камерой и микрофоном могут счесть шпионским устройством, если они технически и программно приспособлены именно для незаметной записи без ведома окружающих. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.

«Само по себе использование очков с камерой для съемки в общественном месте не образует состав ст. 138.1 УК РФ и не является запрещенным, если речь идет об обычном потребительском устройстве, а не о специальном техническом средстве для негласного получения информации. Ответственность наступает за незаконный оборот именно таких специальных средств. В примечании к статье указано, что это устройства, которым намеренно приданы свойства для скрытого получения информации без ведома ее обладателя. Верховный Суд РФ также разъяснял, что обычные устройства — смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п. — могут быть признаны специальными техническими средствами только если им специально приданы новые свойства, позволяющие негласно получать информацию», — сказал Жорин.

Он добавил, что при необходимости «шпионские» свойства смартфон, очков, камеры или любого другого устройства устанавливаются специалистом или экспертизой.

«Поэтому съемка на такие очки допустима, если они являются обычным бытовым гаджетом: камера и органы управления не замаскированы специально для тайного наблюдения, есть понятная индикация записи, устройство продается и позиционируется как потребительская электроника, а не как «шпионское» средство, и у пользователя нет умысла на скрытое получение охраняемой законом информации. Иными словами, важна не только форма (очки), а назначение и свойства устройства. Очки с камерой сами по себе не превращают владельца в нарушителя ст. 138.1 УК РФ. Риск появляется там, где устройство конструктивно или программно приспособлено именно для незаметной записи без ведома окружающих», — пояснил Жорин.

При этом общий режим съемки никто не отменял, обратил внимание юрист. В общественных местах видеосъемка в целом возможна, но существуют ограничения: нельзя снимать там, где законом, режимом объекта или распоряжением уполномоченного лица съемка запрещена или требует разрешения.

«Например, в открытом судебном заседании аудиозапись допускается свободно, а фото-, видео- и киносъемка, а также трансляция — только с разрешения суда или председательствующего. Это прямо предусмотрено ч. 7 ст. 10 ГПК РФ и ч. 5 ст. 241 УПК РФ. Кроме того, при публикации записи нужно учитывать ст. 152.1 ГК РФ об охране изображения гражданина. Согласие обычно не требуется для съемки в местах, открытых для свободного посещения, но исключение не работает, если изображение конкретного человека является основным объектом использования», — заключил Жорин.

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