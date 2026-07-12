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Общество

Сильные ливни принесли месячную норму осадков в Центральную Россию

Синоптик Тишковец: в Подмосковье за сутки выпала половина июльской нормы осадков
Александр Кряжев/РИА Новости

В Центральной России за минувшие сутки выпала месячная норма осадков, а в отдельных районах Подмосковья — более половины июльской нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, а в Бутово — 20 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы июля.

Наиболее сильные дожди прошли на юге Московской области. В Коломне зафиксировали 23 миллиметра осадков, в Кашире — 38 миллиметров, а в Михнево — 41 миллиметр. По словам синоптика, это эквивалентно четырем ведрам дождевой воды на каждый квадратный метр и составляет 52% от июльской нормы осадков.

Тишковец также сообщил, что сильные ливни наблюдались и в других регионах европейской части России. В Санкт-Петербурге выпало 35 миллиметров осадков, в поселке Воейково Ленинградской области — 50 миллиметров, в Туле — 34 миллиметра. В отдельных районах Рязанской области, по словам синоптика, количество осадков превысило месячную норму.

Ранее москвичам сообщили об «огуречных» дождях на следующей неделе.

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