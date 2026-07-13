Врач предупредил о серьезных последствиях, к которым приводит недосып

Хронический дефицит сна по ночам может спровоцировать развитие артериальной гипертензии, сахарного диабета и ожирения. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, первичные негативные эффекты могут проявиться через несколько дней дефицита сна, в частности, может резко упасть концентрация внимания, замедлиться скорость реакций и возникнуть навязчивая дневная сонливость. При регулярном повторении под удар попадают жизненно важные органы.

«Если дефицит сна затягивается, сроки назвать сложно, потому что многое зависит от того, чем болеет человек исходно. Если есть артериальная гипертензия или сердечно-сосудистые заболевания, проблемы проявятся раньше. Если человек условно здоров, он заметит это не так быстро», — отметил Кудинов.

Нехватка отдыха может негативно сказаться на вегетативной нервной системе, а также привести к обострению любых имеющихся хронических недугов. Кроме того, полноценный сон является базовым условием для стабильной работы иммунитета.

Детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко до этого говорила, что летом многие начинают хуже засыпать, чаще просыпаются ночью, а утром встают с ощущением усталости. Основная причина нарушений сна — высокая температура окружающей среды.

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