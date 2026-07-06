Названы два погодных фактора, от которых зависит здоровье психики

Исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что даже небольшие изменения температуры воздуха и продолжительности солнечного дня могут влиять на психическое состояние людей и частоту обращений за психологической помощью. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Psychiatry.

Ученые проанализировали более 4,6 млн обращений в службы психического здоровья Англии за период с 2014 по 2022 год. В исследование вошли вызовы в службу NHS 111, обращения в отделения неотложной помощи и к дежурным врачам общей практики. Затем эти данные сопоставили с погодными условиями в соответствующие дни.

Анализ показал, что число обращений возрастало по мере повышения температуры воздуха примерно до 18 °C. Еще одним фактором оказалось сокращение количества солнечных часов: в пасмурные дни люди чаще обращались за помощью из-за тревожности, депрессии, проблем со сном, умышленного самоповреждения или алкогольного опьянения.

При этом количество осадков не показало устойчивой связи с ухудшением психического состояния. По мнению авторов, для эмоционального благополучия большее значение имеют именно температура и уровень естественного освещения, чем дождливая погода сама по себе.

Ранее ученые установили, что риск деменции сильнее связан с депрессией, чем с бессонницей.