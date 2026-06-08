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Общество

Россиянам объяснили, почему летом часто случается бессонница

Врач Бутенко: длинный световой день приводит к бессоннице летом
AlexandrMusuc/Shutterstock/FOTODOM

Летом многие начинают хуже засыпать, чаще просыпаются ночью, а утром встают с ощущением усталости. Основная причина нарушений сна — высокая температура окружающей среды. Об этом в беседе с РИАМО сообщила детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«Вечером температура нашего тела естественно снижается, и это один из сигналов нашему головному мозгу, что нам пора спать. Но если в комнате, где мы находимся, душно, постель теплая, воздух сухой, тяжелый, наш организм не может отдать тепло, не может охладиться — сон становится поверхностным», — пояснила специалист.

Ухудшить ситуацию может обезвоживание, которое усиливает слабость, учащает сердцебиение и делает человека напряженным, продолжила она.

Еще одной причиной бессонницы, по ее словам, становится длинный световой день: мозг получает больше световых сигналов, в итоге отход ко сну сдвигается на более позднее время.

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева до этого говорила, что если признаки бессонницы сохраняются несколько дней, лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Неправильный выбор препаратов приводит к обострению ситуации, предупредила она.

Ранее россиянам рассказали, как справляться с бессонницей без лекарств.

 
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