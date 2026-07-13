Россиянам рассказали, как бороться с ржавой водой из крана

Россиянам, которые столкнулись с проблемой ржавой воды в кране, стоит составить акт и написать жалобу в жилищную инспекцию. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что появление такой воды — это нарушение прав жильцов как потребителей, поскольку, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, холодная и горячая вода должна строго соответствовать требованиям санитарных норм. По его словам, не допускаются любые отклонения по составу и свойствам, включая цвет, мутность и наличие примесей.

В случае подобных нарушений важно зафиксировать проблему через звонок в аварийно-диспетчерскую службу.

«Обязательно нужно спросить и записать номер заявки, время ее принятия, а также фамилию диспетчера. Управляющая компания обязана прислать сотрудника для проверки не позднее чем через два часа с момента обращения. Если, конечно, не было договоренности на более позднее, удобное для жильца время», — сказал Бондарь.

Он добавил, что представитель УК должен составить акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Если инженер не пришел, жилец может самостоятельно подготовить такой документ и направить обращение в жилищную инспекцию.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон до этого говорил, что россияне могут законно сократить расходы на коммунальные услуги в летний период, воспользовавшись перерасчетом платы за отопление и горячую воду.

Ранее российских туристов призвали не пить воду из-под крана в египетских отелях.