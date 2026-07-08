Ученые обнаружили неочевидное натуральное средство против комаров

Ученые из Уганды и Великобритании выяснили, что масло кошачьей мяты может защищать от укусов комаров не хуже одного из самых распространенных химических репеллентов — диэтилтолуамида (DEET). Результаты исследования представлены на конференции Общества экспериментальной биологии в итальянской Флоренции (SEB).

Кошачья мята (Nepeta cataria) известна тем, что вызывает характерную реакцию у кошек благодаря веществу непеталактону. Однако это соединение также обладает выраженными репеллентными свойствами. Исследователи решили проверить, может ли оно стать доступной альтернативой дорогим средствам защиты от комаров в странах, где широко распространена малярия.

Сначала ученые подтвердили эффективность масла кошачьей мяты в лабораторных условиях, а затем провели полевые испытания в восточной Уганде. Добровольцы наносили на кожу лосьоны с 2% или 6% масла кошачьей мяты, средство с 15% DEET либо плацебо. После этого исследователи подсчитывали, сколько комаров садилось на ноги участников.

Оказалось, что лосьон с 6% масла кошачьей мяты защищал от комаров так же эффективно, как средство с DEET. Препарат с 2% масла также значительно снижал количество укусов, хотя немного уступал химическому репелленту.

По словам авторов работы, разработка особенно важна для сельских районов Уганды, где покупка коммерческих средств защиты часто оказывается слишком дорогой. Масло кошачьей мяты можно производить из местного сырья, что позволит сделать репеллент дешевле и поддержать местные сообщества.

Независимые эксперты отмечают, что такие средства могут стать полезным дополнением к борьбе с малярией. Однако они подчеркивают, что эффективность репеллентов зависит от регулярности их применения, поэтому полностью заменить другие меры защиты — например, противомоскитные сетки — они не смогут.

Ранее ветврач рассказал, как правильно защитить питомца от укусов клеща.