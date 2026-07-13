Россиянам рассказали о продукте, который защитит от рака и болезней сердца

Для профилактики рака, болезней сердца и сосудов, а также пищеварительной системы стоит включать в свой ежедневный рацион питания помидоры. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, в них содержится мощный антиоксидант ликопин, который обладает выраженным противоопухолевым эффектом, снижает воспалительные процессы и приносит пользу для сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, томаты содержат большое количество калия, который поддерживает эластичность сосудов и помогает регулировать артериальное давление.

Поляков также рассказал о влиянии помидоров на желудочно-кишечный тракт.

«Сочетание клетчатки, органических кислот и большого количества жидкости улучшает моторику кишечника, что особенно ценно при склонности к запорам. А за счет неплохой концентрации витамина С помидоры вносят вклад и в иммунную защиту», — пояснил он.

Исследователи из Познанского университета сельскохозяйственных наук в Польше до этого сообщали, что ликопин в составе помидоров может способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы и снижать риск развития ряда заболеваний сердца и сосудов.

Ранее россиянам объяснили, чем опасны зеленые помидоры в салатах.