Назван компонент помидоров, способный поддержать здоровье сердца

Ликопин в составе помидоров может способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы и снижать риск развития ряда заболеваний сердца и сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Познанского университета сельскохозяйственных наук в Польше. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о химическом составе и биологических свойствах томатов и выяснили, что их положительное влияние связано с высоким содержанием каротиноидов, полифенолов, витаминов и минералов. Особое внимание исследователи уделили ликопину — антиоксиданту, который придает плодам красный цвет.

По данным авторов, ликопин помогает уменьшать воспаление и окислительный стресс, защищает клетки от повреждений и способствует улучшению эластичности сосудов. Эти свойства могут играть важную роль в профилактике гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что полезные вещества сохраняются не только в свежих помидорах, но и в продуктах их переработки — соках, соусах, пюре и консервах. Более того, в некоторых случаях термическая обработка даже повышает биодоступность ликопина, облегчая его усвоение организмом.

Содержание полезных соединений в томатах зависит от сорта, степени зрелости, условий выращивания и способа приготовления. Например, полностью созревшие плоды обычно содержат больше ликопина.

Авторы также рассмотрели присутствующие в помидорах оксалаты и щавелевую кислоту, которые относятся к так называемым антипитательным веществам. Эти природные или синтетические соединения мешают организму усваивать из пищи полезные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы — снижают биологическую ценность продуктов. Однако анализ показал, что при обычном употреблении томатов их влияние на здоровье считается незначительным.

Ранее ученые выяснили, что томатно-соевый сок снижает воспаление у людей с ожирением.